Son Dakika Haberleri: Rusya'da "Öfkeli Anneler" Yürüyüşü

Rusya'da "Öfkeli Anneler" Yürüyüşü

30 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg'da "Öfkeli Anneler" yürüyüşü yapıldı.

Rusya'da
Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg'da "Öfkeli Anneler" yürüyüşü yapıldı.

Rusya'da siyasi hedefleri olduğu iddiasıyla "istenmeyen örgüt" olarak ilan edilen "Açık Rusya"nın (Otkrıtaya Rossia), Moskova ve St. Petersburg'da düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Açık Rusya üyesi Anastasiya Şevçenko'nun ev hapsine mahkum edilmesini protesto etti.

Gösteri izni verilmeyen yürüyüşte onlarca kişi gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif Rus iş adamı Mikhail Khodorkovsky'ye ait olan "Açık Rusya", 2017'de Rusya'da istenmeyen örgüt ilan edilmişti.

Açık Rusya'nın üyesi Anastasiya Şevçenko, ocakta ev hapsine mahkum edilmişti.

Aynı gün Şevçenko'nun kızının hastaneye kaldırıldığı ve öldüğü iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Moskova, Petersburg, Rusya Federasyonu, Güncel
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