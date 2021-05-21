Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!

Perm bölgesinde bir okulda 2018'de yaşanan bıçaklı kavgada 12 kişinin yaralanmasının ardından yine aynı bölgede bulunan Berezniki kentindeki bir okulda, öğrencilerden biri öğretmenine bıçakla saldırdı.

GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENİYOR

Yerel İçişleri Bakanlığı tarafından öğretmenin durumunun ağır olmadığı belirtilirken, saldırgan öğrencinin ise gözaltında ve pedagoglarla temas halinde olduğunu ifade etti. Saldırının boyutuna ve öğretmenin boynundan yaralanmasından yola çıkılarak öğrenci hakkında 'öldürme amacıyla saldırı' suçlaması üstünden soruşturma açılırken, soruşturmacılar görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.

Eğitime ara verilen okulda, saldırının gerçekleştiği sınıftaki öğrencilere psikolojik yardım sağlanıyor.

BU İLK DEĞİL

Bu ay Kazan'daki bir okulda eski bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirmesi sonucu dokuz kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu olayın yaşanması, okulların hepsinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve bireysel silahlanma şartlarının sıkılaştırılmasına sebep oldu.