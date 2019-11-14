Son Dakika Haberleri: Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Rusya'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bir okulda öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Rusya'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bir okulda öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Öğrencinin saldırıdan sonra intihar ettiği öğrenildi.

Rusya'nın Amur bölgesindeki Blagoveşçensk kentindeki bir meslek yüksek okulunda öğrencilerden biri avcı tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saldırıda 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öğrencinin saldırıdan sonra kendini vurarak intihar ettiği belirtildi

Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de iki kişide veba görüldü
22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü Sivas cenazeye katılmak için abdest almaya gittiği evinde intihar etti Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]