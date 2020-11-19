Son dakika dünya: Rusya'da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada - Son Dakika

Son dakika dünya: Rusya'da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
19.11.2020 16:19
Son dakika habere göre Rusya'da arabasının camını kardan temizleyen kişi, dokuzuncu kattan düşen levhayı sonda farktmesi üzerine ölümden kıl payı kurtuldu.
Rusya'da arabasının camını kardan temizleyen kişi, dokuzuncu kattan düşen levhayı sonda farktmesi üzerine ölümden kıl payı kurtuldu.
Rusya'da ölümden mucize kurtuluş kameraya yansıdı. Olay,Rusya'nın Vladivostok şehrinde meydana geldi. Arabasının camındaki buzları temizleyen 27 yaşındaki Alexander Y. adlı kişi, son anda dokuzuncu kattan düşen levhayı fark etti. Refleksle kendisini geri çeken Alexander Y, ölümden son anda kurtulurken, düşen levha aracı kullanılamaz hale getirdi. Kazanın ardından aracının yanında fotoğraf paylaşan Alexander, " Ölmedim, refleks sayesinde yırttım. İşte aracımın yeni hali" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi