Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı - Son Dakika
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Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı

20.09.2022 17:12
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı

Rusya'da orduda görev yapacak yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına alınma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısı ülke parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Rusya'da orduda görev yapacak yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına alınma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısı ülke parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla, yabancıların Rus vatandaşlığı almasının kolaylaştırılmasına yönelik kanunda düzenleme yapıldı.

Tasarıya göre, Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli olarak görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırılacak.

Mevcut kanunda yabancıların Rus vatandaşlığı alması için Rus ordusunda 3 yıl görev yapmaları gerekiyordu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı - Son Dakika

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