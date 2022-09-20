Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı - Son Dakika

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