Rusya'da meydana gelen orman yangınlarında can kaybı sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
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Rusya'da meydana gelen orman yangınlarında can kaybı sayısı 21'e yükseldi

10.05.2023 15:39

Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'ne bağlı Kurgan'da 27 Nisan'da başlayan bugüne kadar devam eden orman yangınları nihayet söndürüldü. Yangınlarda 21 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.

Rusya'nın farklı bölgelerinde geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların ilk başladığı Sverdlovsk bölgesinde 20 farklı noktada çıkan yangında 23 binden metrekareden fazla ormanlık alan küle dönerken, alevler yerleşim yerlerinde de büyük hasara yol açtı.

18 BİN METREKARELİK ALAN KÜL OLDU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangınlar bugün kontrol altına alındı. Habarovsk bölgesindeki orman yangınlarında ise şu ana kadar 18 bin 500 metrekarelik alan kül oldu. Alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı aktarıldı. Tümen bölgesinde de 27 Nisan'dan başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ederken, şu ana kadar 3 bin metrekareden fazla alan yandı. Baykal bölgesinde ise bugün başlayan yangınlara müdahale sürerken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölgede özel önlemlerin alındığını duyurdu.

Rusya'nın Ural bölgesindeki orman yangınlarında 21 kişi öldü

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ural Federal Bölgesi'ne bağlı Kurgan'da ise 27 Nisan'da başlayan orman yangınları günlerdir sürdürülen çalışmaların ardından söndürüldü. Kurgan Vali Yardımcısı Konstantin Yermakov yaptığı açıklamada, "Yangınlarda 21 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi farklı derecelerde yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine 1'er milyon ruble (250 bin TL) maddi destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ural bölgesindeki orman yangınlarında 21 kişi öldü

İNSANLAR BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınları nedeniyle bölgeden 930 kişinin tahliye edildiğini aktaran Yermakov, ailelere barınma ve diğer ihtiyaçlar için destek sağladıklarını söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından Kurgan'da can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada da, "10 Mayıs itibarıyla yerleşim alanlarını tehdit eden tüm yangınlar söndürülmüştür" denildi.

Rusya'nın Ural bölgesindeki orman yangınlarında 21 kişi öldü

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Urallar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangını çıkardıklarından şüphelenilen 46 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceği belirtilerek, "46 şüpheli tespit edildi. Kundakçılara karşı 7 ayrı ceza davası açıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
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