Rusya'da orman yangınları söndürülemiyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları 2 haftadır söndürülemedi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları 2 haftadır söndürülemedi. Orman yangınlarına müdahale sürerken orman yangınının 4 milyon hektarlık alanda devam ettiği öğrenildi.



Rusya'nın Sibirya bölgesinde Temmuz ayının sonlarına doğru başlayan orman yangınları etkisini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Sibirya'ya bağlı Krasnoyarsk Krayı ve Irkutsk Bölgesi'nde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına bir taraftan Rusya Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı müdahale ederken diğer taraftan yangınlar farklı noktalarda çıktığı için yayılmaya devam ediyor. Her 2 bakanlığa ait Il-76 uçakları ve Mİ-8 helikopterleri yangına doğrudan müdahale ederken binlerce asker ve yangın söndürme ekipleri yangına yerinden müdahale ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, askerler tarafından yapılan yangın söndürme çalışmalarında şuana kadar 450 bin hektarlık alanın kendi ekip ve uçakları tarafından söndürüldüğünü açıkladı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise son yaptığı açıklamada yangına doğrudan müdahalenin devam ettiğini belirterek, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde 11 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle önlemler alındığını, bölgelere ek takviye gruplarının gönderildiğini kaydetti. Açıklamada yerleşim alanına yakın bulunan 11 ayrı noktada yangınların söndürülmesi için havadan bin 500 ton su bırakıldığı, yangının ilerlemesinin şimdilik durdurulduğu ifade edildi.



Sibirya'nın Baykal bölgesi kısmında devam eden yangınlarla ilgili dün yapılan açıklamada tüm önlemlere rağmen yangının durdurulamadığı ifade edildi. Bölge valiliği şuana kadar Baykal bölgesinde 33 ayrı noktada yangınlarında devam ettiğini vurguladı. Bölgede yangınların söndürülmesi için yoğun olarak ekiplerin çaba sarf ettiği vurgulandı.



Sibirya'da iklim değişikliği uyarısı



Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Ajansı (Roshidromet) Başkanı Maksim Yakovenko Sibirya yangınları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yakovenko, süren yangınların dünya için büyük bir doğa felaketine sebep olduğunu söyleyerek, "Her yıl durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü Sibirya bölgesinde iklim değişecek. Bunun en önemli sebebi toprağın kuruması olacak. Bölgede toprağın kuruması nedeniyle tüm dünyada hava sıcaklıkları artacak ve iklim değişiklikleri olacak" diyerek korkutan ifadelerde bulundu. - MOSKOVA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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