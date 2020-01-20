Rusya'da otelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da otelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü - Son Dakika

Rusya'da otelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü

6 saat önce

Rusya'nın Perm şehrindeki bir otelde sıcak su borusunun patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da otelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü, System.String[]

Rusya'nın Perm şehrindeki bir otelde sıcak su borusunun patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

TASS haber ajansının Rusya Acil Durumlar Bakanlığına dayandırarak verdiği habere göre, Perm'de küçük bir otelin bodrum katındaki odalarda ısıtma sistemini sağlayan sıcak su borusu sabaha karşı patladı.

Katın sıcak suyla dolması sonucu odalarda bulunan 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın kilitlendiği 11'li zirveden ilk fotoğraflar geldi
BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz Başakşehir'de 2 milyona sahibinden satılık göl Dünyanın en zengini unvanı el değiştirdi! İşte dünyanın en zengin insanı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 15:34:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da otelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]