Rusya'da otobüs devrildi: 15 ölü
6 saat önce
Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 yolcu taşıyan otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
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