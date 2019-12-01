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Rusya'da otobüs devrildi: En az 15 ölü

6 saat önce

Rusya'da otobüs devrildi: En az 15 ölü

Rusya'da otobüs devrildi: En az 15 ölü, System.String[]

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 yolcu taşıyan otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

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Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:28 
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