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Rusya'da otobüs devrildi: En az 15 ölü
6 saat önce
Rusya'da otobüs devrildi: En az 15 ölü
Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 yolcu taşıyan otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:28
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