Rusya'da otobüs kazası: 2 ölü, 13 yaralı

Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı'nda meydana gelen otobüs kazasında 2 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı'nda meydana gelen otobüs kazasında 2 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.



Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşlarını taşıyan bir otobüsün Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı'nda kaza yaptığını, en az 2 kişinin öldüğünü, 13'ünün yaralandığını duyurdu. Kazanın nedeni henüz bilinmezken olay yerine ambulans ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. - MOSKOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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