Son Dakika Haberleri: Rusya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı 7 ölü, 28 yaralı
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Rusya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı 7 ölü, 28 yaralı

1 saat önce

Rusya'da bir otoyolda yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması osnucu medyada gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Rusya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı 7 ölü, 28 yaralı, System.String[]

Rusya'da bir otoyolda yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması osnucu medyada gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Kaza, Moskova'nın doğusunda bulunan Yaroslavl kentinde bir otoyolda meydana geldi. 35 kişiyi taşıyan otobüsle, bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. İki aracın sürücüleri ve otobüste bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Moskova, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
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