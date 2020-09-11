Rusya'da otobüsle lokomotif çarpıştı - Son Dakika

Rusya'da bir hemzemin geçitte otobüse şöförü güvenlik kurallarına uymayarak dikkatsiz şekilde karşıya geçerken gelen lokomotifi farketmeyerek çarpıştı, otobüs şoförü feci kazadan sağ olarak kurtuldu.

OTOBÜS BİR SÜRE SÜRÜKLENDİ

Rusya'nın Tver bölgesinde bir otobüs şoförü hemzemin geçide yaklaşıp lokomotifin geldiğini farketmeyerek ilerlemeye devam etti. Test lokomotifi olduğu öğrenilen lokomotif sert bir şekilde otobüse çarptı. Otobüs bir süre sürükledikten sonra rayların dışına çıkıp devrildi. Yaşanan kazanın ardından bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken otobüste sadece sürücünün bulunduğu ve sürücünün de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

YARA ALMAMASI BÜYÜK ŞANS

Otobüsün içinde yolcu bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken sürücünün kazadan yara almadan kurtulması büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken otobüs şoförünün ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği açıklandı.