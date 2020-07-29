- Rusya'da otomobil asfaltın çökmesiyle çukura düştü - Son Dakika

- Rusya'da otomobil asfaltın çökmesiyle çukura düştü

MOSKOVA - Rusya'da Kaliningrad kentinde bir caddede ilerleyen araç, bir anda asfaltın çökmesiyle açılan çukura düştü. Sürücüyü çevredekiler kurtardı.

Rusya'nın Kaliningrad şehrinin Pobedy Caddesi'nde bir süre önce asfalt çalışması yapıldı. Yeni asfaltta ilerleyen bir araç, kısa süre sonra bir anda açılan çukura gömüldü. Yolda açılan dev çukura düşen otomobil yan yatınca çevredekiler hemen olay yerine koştu. Çukura düşen aracın 50 yaşındaki kadın sürücüsü çevredekilerin yardımlarıyla araçtan çıkarıldı. Yaşanan ilginç kazadan, sürücünün yara almadan kurtulduğu açıklandı. O anlar Şadi Alley isimli başka bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken çukurun oluştuğu yol trafiğe kapatıldı. Kaliningrad Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çukurun kapatılması için yaklaşık 10 kişilik bir ekibin çalışma yaptığı, yol ihalesinde görevli kişilerin de soruşturulmaya başlandığı duyuruldu.