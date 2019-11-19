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Son Dakika Güncel Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü: 2 ölü - Son Dakika

Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü: 2 ölü

6 saat önce

Rusya'da kaynar su çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü: 2 ölü, System.String[]

Rusya'da kaynar su çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya'nın Penza kentinde asfaltın çökmesiyle, yol altından geçen boru hattındaki kaynar su çukura doldu. O sırada yoldan geçen bir otomobil ise kaynar su dolu çukura düştü. Otomobilde bulunan sürücü ve bir yolcu, aracın suya batmasıyla çıkamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yerel medyada, ülkenin birçok bölgesinde yolların altından sıcak su borularının geçtiği, bu borulardan geçen suyun yaklaşık 75 derece olduğunu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Aracın çukura düşme anı

-Aracın çukurdan çıkarılma anı

-Aracın çukurdan çıkarıldıktan sonra görüntüsü


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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