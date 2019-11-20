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Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü 2 ölü
6 saat önce
Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü 2 ölüRusya, (DHA)- Rusya'da kaynar su çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:58 Kaynak: DHA
Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü 2 ölü
Rusya, (DHA)- Rusya'da kaynar su çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Rusya'nın Penza kentinde asfaltın çökmesiyle, yol altından geçen boru hattındaki kaynar su çukura doldu. O sırada yoldan geçen bir otomobil ise kaynar su dolu çukura düştü. Otomobilde bulunan sürücü ve bir yolcu, aracın suya batmasıyla çıkamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yerel medyada, ülkenin birçok bölgesinde yolların altından sıcak su borularının geçtiği, bu borulardan geçen suyun yaklaşık 75 derece olduğunu belirtildi.
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