Son Dakika Haberleri: Rusya'da otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Dünya Rusya'da otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Rusya'da otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Rusya'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, karşıdan gelen bir ciple kafa kafaya çarpıştı.

Rusya'da otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Rusya'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, karşıdan gelen bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu hayatını kaybederken, cipteki 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, Rusya'nın Omsk şehri yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buz tutmuş yolda ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları saniye saniye başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedilirken, otomobilin sürücüsünün ve yanındaki yolcunun kaza yerinde yaşamını yitirdiği, cipte bulunan 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
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