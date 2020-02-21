Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı - Son Dakika

Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı

6 saat önce

Rusya'da tahıl yüklü tır, aşırı hız yapınca önce bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak eczaneye daldı.

Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı, System.String[]

Rusya'da tahıl yüklü tır, aşırı hız yapınca önce bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak eczaneye daldı.


Rusya'nın Kuban bölgesindeki Seversky şehrinin Ilsky kasabasında tahıl yüklü bir tır, caddede hızla ilerlediği sırada bir otomobile arkadan çarptı. Araç tırın çarpmasıyla yoldan çıkarken, tır ise bir elektrik direğine çarpıp yol kenarındaki eczaneye daldı. Kazada eczanede büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Kazanın sabah saatlerine doğru yaşanması ise olası bir faciayı önledi. Tır sürücüsünün ilk muayenesine göre uykusuz olduğu ancak alkol almadığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. - MOSKOVA

Rusya, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'da camları titreten meteor düşme anı kamerada!
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:04:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]