Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi

01.12.2022 17:29

Rusya'nın Volgograd kentinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada araç içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Araçta bulunan iki adet oksijen tüpündeki gaz sızıntısının patlamaya neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rusya'nın Volgograd kentinin Sovyetsky bölgesindeki bir yerleşim alanında park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi. Olayda araç içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Rusya'da park halindeyken patlayan aracın içindeki 3 yaşındaki çocuk öldü

4 ARAÇ YANDI

Rusya İçişleri Bakanlığı Volgograd Bölgesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "1 Aralık'ta polis, Volgograd kentinin Sovyetsky semtinde park halindeki 4 aracın yandığına dair bir ihbar aldı. Yangın sırasında 2 araç tamamen yandı, 2 araç ağır hasar aldı. Olay yeri incelemesi sırasında otomobilde 3 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulundu. Aracın 52 yaşındaki sahibi hastaneye kaldırıldı. Araçta 2 adet asetilen tüpü (oksijen tüpü) bulundu" denildi.

Rusya'da park halindeyken patlayan aracın içindeki 3 yaşındaki çocuk öldü

GAZ SIZINTISI İHTİMALİ

Rusya İçişleri Bakanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin araçlarda incelemelerini sürdürdüğünü duyururken, patlamanın oksijen tüplerindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rusya'da park halindeyken patlayan aracın içindeki 3 yaşındaki çocuk öldü

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
BM'den 2023 yılı için 51.5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı BM'den 2023 yılı için 51.5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Volgograd, Tragger, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:54 İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi
17:29 Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi!
17:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı
17:08 "Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler...
16:58 Türk sinemasına damga vuran güzellerden biriydi! Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor
16:56 Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler
16:32 Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
16:27 Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu
16:30 Hakan Ural, canlı yayında "Tomografi cihazı yok" diyerek yaralı çocuğa müdahale etmeyen özel hastaneye öfke kustu
16:25 ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 18:00:32. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement