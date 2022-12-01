Rusya İçişleri Bakanlığı Volgograd Bölgesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "1 Aralık 'ta polis, Volgograd kentinin Sovyetsky semtinde park halindeki 4 aracın yandığına dair bir ihbar aldı. Yangın sırasında 2 araç tamamen yandı, 2 araç ağır hasar aldı. Olay yeri incelemesi sırasında otomobilde 3 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulundu. Aracın 52 yaşındaki sahibi hastaneye kaldırıldı. Araçta 2 adet asetilen tüpü (oksijen tüpü) bulundu" denildi.

Kaynak: İHA

Volgograd, Tragger, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

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