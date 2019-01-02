Rusya'da Patlama: 3 Ölü
1 saat önce
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde apartmanda yaşanan patlamanın ardından yine aynı caddede bir minibüste patlama meydana geldi.
Rusya
'nın Çelyabinsk
bölgesinde apartmanda yaşanan patlamanın ardından yine aynı caddede bir minibüste patlama meydana geldi. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde Magnitogorsk şehrinde bir minibüste patlama meydana geldi. Minibüste yaşanan patlamada aracın içindeki 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri inceleme başlattı. Doğalgaz hattının bulunduğu noktada gerçekleşen patlamayla ilgili araştırma başlatıldı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:51 Kaynak: İHA
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