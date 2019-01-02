Son Dakika Haberleri: Rusya'da Patlama: 3 Ölü

Rusya'da Patlama: 3 Ölü

1 saat önce

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde apartmanda yaşanan patlamanın ardından yine aynı caddede bir minibüste patlama meydana geldi.

Rusya'da Patlama: 3 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde apartmanda yaşanan patlamanın ardından yine aynı caddede bir minibüste patlama meydana geldi. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde Magnitogorsk şehrinde bir minibüste patlama meydana geldi. Minibüste yaşanan patlamada aracın içindeki 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri inceleme başlattı. Doğalgaz hattının bulunduğu noktada gerçekleşen patlamayla ilgili araştırma başlatıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, Güncel
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