Rusya'da patlama sonucu 4 katlı binanın bir kısmı çöktü

Rusya'da 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Patlama, Belgorod bölgesinde yer alan Yakovlevo şehrindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Patlamanın bir daireki kazanda meydana geldiği düşünülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise binanın bir kısmının arama kurtarma çalışmaları sürdüğü sırada da çöktüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

-----------

-Binanın bir kısmının çökme anı

-Olayı izleyen kalabalık

-Çökme sonrası oluşan enkaz

-Arama kurtarma çalışmaları

-Arama kurtarma çalışmalarını izleyen kalabalık