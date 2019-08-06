Son Dakika Haberleri: Rusya'da patlamanın ardından 16 bin 500 kişi tahliye edildi
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Rusya'da patlamanın ardından 16 bin 500 kişi tahliye edildi

3 saat önce

Rusya'da 200 bin mühimmat malzemesinin bulunduğu askeri depodaki patlamanın ardından bölgede 16 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi.

Rusya'da patlamanın ardından 16 bin 500 kişi tahliye edildi, System.String[]
Rusya'da 200 bin mühimmat malzemesinin bulunduğu askeri depodaki patlamanın ardından bölgede 16 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bölgeye yakın çevrede yaşayanların can güvenliği için önlem olarak 9 yerleşim yerinden 9 bin 533 kişi tahliye edildi ve yaklaşık 7 bin kişi de kendi imkanlarıyla bölgeyi terk etti" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, 3 şehir ve 2 beldede 30 geçici barınağın oluşturulduğu ve bu barınaklarda, 3 bin 857 kişinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, tıbbi ve psikolojik desteğin de sağlandığı duyuruldu.
Patlama, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda meydana gelmişti. Patlamanın meydana geldiği depoda, 200 bin mühimmat malzemesinin bulunduğu duyurulmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, patlamalardan dolayı deponun 20 kilometre çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların tahliye edildiğini duyurmuştu. Ayrıca, Patlama sonucunda, yaralanan 4 kişiden 1'inin çocuk olduğu bildirilmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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//DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Patlama anına dair yeni görüntü
-Patlama anı
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
-İnsanların tahliye edilmesi
-Siren sesleri


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:15 Kaynak: DHA
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