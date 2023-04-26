Rusya'da bir perakende şirketinde çalışan kadınların her gün çıplak aramalara maruz kaldığı ortaya çıktı.
Videonun sosyal medyaya düşüp gündem olmasının ardından depo çalışanlarının iş yerinde hırsızlık yapmalarını önlemek amacıyla yarı çıplak aramaların yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu görüntülerin internette yayılmasından sonra açılan soruşturmada aramanın sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez gerçekleştirildiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor - Son Dakika