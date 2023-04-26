Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor

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Rusya'da bir perakende şirketinde çalışan kadınların her gün çıplak aramalara maruz kaldığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ÖNLEMİ

Videonun sosyal medyaya düşüp gündem olmasının ardından depo çalışanlarının iş yerinde hırsızlık yapmalarını önlemek amacıyla yarı çıplak aramaların yapıldığı öğrenildi.

SABAH AKŞAM ARAMA YAPIYORLAR

Söz konusu görüntülerin internette yayılmasından sonra açılan soruşturmada aramanın sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez gerçekleştirildiği ifade edildi.