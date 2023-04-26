Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor - Son Dakika
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Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor

26.04.2023 22:58

Rusya'da bulunan bir perakende şirketinin deposunda çalışan kadınlara insanlık dışı bir muamele yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda şirketin hırsızlık yapılmasını önüne geçmek için işçilerin iç çamaşırına kadar soyup aradığı görülüyor.

Rusya'da bir perakende şirketinde çalışan kadınların her gün çıplak aramalara maruz kaldığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ÖNLEMİ

Videonun sosyal medyaya düşüp gündem olmasının ardından depo çalışanlarının iş yerinde hırsızlık yapmalarını önlemek amacıyla yarı çıplak aramaların yapıldığı öğrenildi.

SABAH AKŞAM ARAMA YAPIYORLAR

Söz konusu görüntülerin internette yayılmasından sonra açılan soruşturmada aramanın sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor - Son Dakika
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