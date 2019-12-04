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Rusya'da petrol boru hattında yangın 2 yaralı
6 saat önce
Rusya'da petrol boru hattında yangın 2 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da petrol boru hattının pompa bölümündeki bir tankta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
Rusya'da petrol boru hattında yangın 2 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da petrol boru hattının pompa bölümündeki bir tankta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Elmet şehrindeki petrol boru hattının pompa bölümünde bulunan tankta yangın çıktı. Yangında 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Petrol boru hattının bulunduğu bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol atlına aldığı, yaralıların sağlık durumunun ise henüz belirlenemediği bildirildi.
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