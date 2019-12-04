Rusya'da petrol boru hattında yangın: 2 yaralı

Rusya'da petrol boru hattının pompa bölümündeki bir tankta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Elmet şehrindeki petrol boru hattının pompa bölümünde bulunan tankta yangın çıktı. Yangında 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Petrol boru hattının bulunduğu bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol atlına aldığı, yaralıların sağlık durumunun ise henüz belirlenemediği bildirildi.