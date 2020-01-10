Rusya'da petrol rafinerisinde patlama - Son Dakika

Rusya 'nın Komi Cumhuriyeti'nde Uhta şehrinde bir petrol rafinerisinde art arda patlamalar meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı olay sonrası çalışanlar tahliye edildi. Patlamalar şehrin birçok noktasından görüldü.

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Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.