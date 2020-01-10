Rusya'da petrol rafinerisinde patlama - Son Dakika
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Rusya'da petrol rafinerisinde patlama

7 saat önce

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde Uhta şehrinde bir petrol rafinerisinde art arda patlamalar meydana geldi.

Rusya'da petrol rafinerisinde patlama, System.String[]

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde Uhta şehrinde bir petrol rafinerisinde art arda patlamalar meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı olay sonrası çalışanlar tahliye edildi. Patlamalar şehrin birçok noktasından görüldü.

Yerel medya, dizel işleme bölümünde teknik bir arıza sonrası yangın çıktığını; patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Bölgeye 80 sağlık ekibi ve 15 itfaiye ekibi gönderildi. Patlama sonrası büyüyen yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Patlamanın görüntüleri

Yangına itfaiyenin müdahalesi


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:43 Kaynak: DHA
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