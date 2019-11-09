Son Dakika Haberleri: - Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Son Dakika Güncel - Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı

- Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı

6 saat önce

- Rusya'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralıKRASNODAR - Rusya'da petrol sahasında bulunan tanker alev alınca paylama meydana gelerek 1 kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

- Rusya'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralı

KRASNODAR - Rusya'da petrol sahasında bulunan tanker alev alınca paylama meydana gelerek 1 kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Rusya'ya bağlı Krasnodar Bölgesi'nde bulunan Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde bulunan bir petrol tankerinde yangın çıktı. Önceki sabah yaşanan olayda işçiler tankın yanındaki hatlar üzerinde arıza çalışması yaparken bir anda meydana gelen parlamayla alevler büyüyerek işçilerin üzerine sıçradı. Ardından tankere sıçrayan alevler tesisleri tehdit etmeye başladı. Alevlerin arasında kurtarılan işçilerden toplam 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaşları 22 ile 36 arasında değişen işçilerin hastanelerdeki tedavisi sırasında 1 işçi vücudunda yüzde 70 oranında yanık meydana geldiği için yaşama daha fazla tutunamadı. Diğer işçilerin ise tedavileri sürüyor.

Petrol sahasında çıkan yangın 1 tankere sıçrayınca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının diğer tankerlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken tankerdeki yangının şiddetinin azaldığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Yangın için 33 yangın aracının yanı sıra 91 itfaiyecinin görev aldığı açıklanırken yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:04:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]