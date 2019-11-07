Son Dakika Haberleri: Rusya'da petrol tankında patlama: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Rusya'da petrol tankında patlama: 5 yaralı

Rusya'da petrol tankında patlama: 5 yaralı

6 saat önce

Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı.

Rusya'da petrol tankında patlama: 5 yaralı, System.String[]

Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından birinin patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangına ilişkin soruşturma başlatırken, 33 itfaiye aracının ve 91 itfaiye erinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-Yükselen dumanlar


Novorossiysk, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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