Son Dakika Haberleri: Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı
Son Dakika Güncel Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı

Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı

6 saat önce

Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı.

Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı

Rusya, (DHA)- Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından birinin patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangına ilişkin soruşturma başlatırken, 33 itfaiye aracının ve 91 itfaiye erinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı

Novorossiysk, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"
Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü Sydney Havalimanı'nda dekolteli kadına tepki çeken uyarı: Burası striptiz kulübü değil Çinli ICBC, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolara satın aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 17:55:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]