Rusya'da pilot yanlışlıkla tamamlanmamış piste iniş yaptı… O anlar kamerada - Son Dakika

Rusya'da bir yolcu uçağının pilotu yanlışlıkla, yapımı devam eden bir piste iniş yaptı. İniş yapana kadar hiç kimsenin durumu fark etmediği ve kimsenin yara almadığı olay, bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Olay, Moskova'da bulunan Domodedovo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Suhoy Superjet 100 yolcu uçağının pilotu yanlışlıkla yapımı devam eden 3'üncü uçak pistine indi. 99 yolcunun bulunduğu uçak, güvenli bir şekilde yapımı devam eden piste iniş yaptı. İniş yapana kadar hiç kimsenin durumu fark etmediği ve olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.

O anlar bir yolcu tarafından kayda alındı. Görüntüde, uçağın çizgi veya işaretleri olmayan boş bir piste iniş yaptığı görüldü.

"YOLCULAR PANİK YAPMADI"

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Rusya merkezli havayolu şirketi IrAero'nun pilotu, iniş anında uçaktaki yolcuların panik yapmadığını ve tamamlanmamış piste inmenin tamamen kendi hatası olduğunu belirtti. Ayrıca pilotun, hava koşullarının kötü olduğunu ve eski pistten 280 metre uzaklıkta olan tamamlanmamış pisti daha iyi görebildiğini aktardığı belirtildi.

MÜTEAHHİT İFLAS ETTİ, PİST YARIM KALDI

Domodedovo Havalimanı'nda 3'üncü pistin inşaatı 2014 yılında başladı ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlandı. Ancak, ana müteahhittin iflası sonrası pistin inşası yüzde 80'i tamamlanmış şekilde yarım kaldı. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı'nın geçen yıl projeyi tamamlamak istediklerini bildirdikleri ancak pistin ne zaman servise hazır olacağını belirtmediği aktarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın havada oldu sırada bir görüntü

-Uçağın piste yaklaşması

-Uçağın alçalması

-Uçağın piste iniş yapması

-Durumun fark edilmesi