Son Dakika Haberleri: - Rusya'da pistten çıkan uçağın iniş anı kamerada
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- Rusya'da pistten çıkan uçağın iniş anı kamerada

1 saat önce

- Rusya'da pistten çıkan uçağın iniş anı kameradaMOSKOVA - Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın iniş anı görüntüleri ortaya çıktı.

- Rusya'da pistten çıkan uçağın iniş anı kamerada
MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın iniş anı görüntüleri ortaya çıktı.
Buryatya Cumhuriyeti'nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Yolculardan biri uçağın iniş anını kaydetti. Korku dolu anların yaşandığı kaza 2 kişinin ölümüne yol açtı.
- Rusya'da pistten çıkan uçağın iniş anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
Buryatya, Rusya Federasyonu, Güncel
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