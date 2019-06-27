Rusya'da pistten çıkan uçağın iniş anı kamerada
24 dakika önce
Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın iniş anı görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Rusya'ya bağlı Buryatya
Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın iniş anı görüntüleri ortaya çıktı. Buryatya Cumhuriyeti'nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Yolculardan biri uçağın iniş anını kaydetti. Korku dolu anların yaşandığı kaza 2 kişinin ölümüne yol açtı.
(İHA)
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