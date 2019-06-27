Son Dakika Haberleri: Rusya'da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Rusya'da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölü

1 saat önce

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağının pistten çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölü, System.String[]
Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağının pistten çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Buryatya Cumhuriyeti'nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Ulan-Ude'den Nizhneangarsk'a giden 43 kişinin bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir binaya çarptı ve alev aldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Buryatya, Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı THY'nin rüya uçağının ismi Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" oldu Kadın girişimci uçak krizini fırsata çevirip, ekonomiye katkı sağladı Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]