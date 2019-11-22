Rusya'da PKK'ya ait dernek kapatıldı

Rusya'da sözde Kürt kadınlar adına faaliyet yürüten PKK/ YPG yanlısı dernek kapatıldı.



Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde faaliyet yürüten ve sözde Kürt kadın haklarını savunan PKK/YPG yanlısı Beritan derneğini faaliyetleri Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi kararıyla durduruldu. 2015 yılında kurulduktan sonra Çerkesya bölgesinde çok sayıda faaliyet yürüttüğü bilinen derneğin kapanışıyla ilgili adalet bakanlığı basın birimi yayınladı. Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır" ifadeleri yer aldı.



Derneğin bölgede Türkiye aleyhinde birçok kara propaganda çalışması da yaptığı anlaşıldı. - MOSKOVA