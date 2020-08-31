Rusya'da plastik malzemelerin bulunduğu depoda yangın - Son Dakika

Rusya'da plastik malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan ve içerisinde plastik malzemelerin, boyaların ve lastiklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangına 73 itfaiye personelinin ve 20 itfaiye aracının müdahale ettiği aktarıldı. Yerel medya, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, deponun ise ağır hasa gördüğünü duyurdu.