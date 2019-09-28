Son Dakika Haberleri: Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in
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Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in

1 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.


Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin 21 yaşındaki Monakolu pilotu Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.32.030 ile ikincilik elde ederken, Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.32.053 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.


Belçika, İtalya ve Singapur'un ardından Rusya'da düzenlenen sıralama turunu da üst üste kazanan Ferrari pilotu Leclerc, Belçika ve İtalya'daki yarışlardan galip ayrılmıştı.


Rusya Grand Prix'si, yarın TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonası, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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