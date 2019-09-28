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Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in! Schumacher sonrası ilk kez...

21 dakika önce

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin 21 yaşındaki Monakolu pilotu Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in! Schumacher sonrası ilk kez..., System.String[]

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin 21 yaşındaki Monakolu pilotu Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.


Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.32.030 ile ikincilik elde ederken, Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.32.053 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.


Belçika, İtalya ve Singapur'un ardından Rusya'da düzenlenen sıralama turunu da üst üste kazanan Ferrari pilotu Leclerc, Belçika ve İtalya'daki yarışlardan galip ayrılmıştı.


Michael Schumacher'den sonra ilk kez  bir Ferrari pilotu, üst üste dördüncü kez sıralama turunda zirvede yer aldı.


Rusya Grand Prix'si, yarın TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

Mercedes, Rusya, Soçi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:41 
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