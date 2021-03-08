Rusya'da polis köpeği, kadınlara çiçek dağıttı - Son Dakika

Rusya'nın Tomsk kentinde polis köpeği 'Fugas?, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında taşıdığı sepetle kadınlara çiçek dağıttı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Rusya'nın Tomsk kentinde Fugas adlı polis köpeği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ağzında tuttuğu sepetle kentin sokaklarını gezerek kadınlara çiçek dağıttı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, birçok kişinin Fugas ile fotoğraf çektirdiğini açıkladı. Fugas'ın çiçek dağıttığı anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.