Son Dakika Haberleri: Rusya'da protestocular gözaltına alındı
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Rusya'da protestocular gözaltına alındı

11 saat önce

Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride Rus muhalifler gözaltına alındı.

Rusya'da protestocular gözaltına alındı, System.String[]
Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride Rus muhalifler gözaltına alındı.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde adaylık için topladıkları imzalarının kabul edilmediğini ileri süren bağımsız adaylar izinsiz gösteri düzenledi.
Moskova Belediye Başkanlık binasının önünde başlayan, Moskova Şehir Seçim Komitesi binasının önünde devam eden gösteriye binlerce kişi katıldı.
Protestocular, Moskova'da adil seçimlerin yapılmasını istedi.
Gösteride, adaylardan İlya Yaşin, İvan Jdanov, Yuliya Galyamina ve Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol ve birçok kişi gözaltına alındı.
Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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