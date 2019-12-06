Rusya'da protestolara katılan 4 kişi çeşitli cezalara çarptırıldı

Rus mahkemesi, yaz aylarında muhaliflerin düzenlediği protesto gösterilerine katılan 4 kişiye çeşitli cezalar verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi'nin aldığı karara göre, 27 Temmuz'da düzenlenen protesto gösterisine katılan Nikita Çirtsov, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kuntsevk Mahkemesi ise, aşırılıkçı eylem çağrısı yaptığı gerekçesiyle Rus bloger ve üniversite öğrencisi Egor Jukov hakkında 3 yıl şartlı hapis cezası verdi ve Jukov'un 2 yıl boyunca internet kullanmasını yasakladı.

Meşçanks Mahkemesi, eylemlere katılan Vladimir Emelyanov'u polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 2 yıl şartlı hapis cezasına çarptırdı.

Tverskoy Mahkemesi de Pavel Novikov'a gösteride polise saldırdığı gerekçesiyle 120 bin ruble para cezası verdi.

Rus bloger Jukov, duruşma ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus yönetiminin mahkemeyi baskı aracı olarak kullandığına dikkati çekerek, "Bu tam bir zafer değil. Serbest kaldığıma seviniyorum, ama bu haksız yerde alınan bir karar." dedi.

Kremlin yönetiminin muhalifi ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus mahkemesi tarafından mahkum edilenlerin suçsuz olduğunu vurguladı.

Rusya'da binlerce kişi, Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yaz aylarında çok sayıda gösteri düzenlemiş, eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.