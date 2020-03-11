Rusya'da Putin'in görev süresi nedeniyle protestolar başladı - Son Dakika
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Rusya'da Putin'in görev süresi nedeniyle protestolar başladı

7 saat önce

Rusya'da yeni anayasa taslağının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden başkan olmasının önünü açması nedeniyle halk meydanlarda protesto gösterileri düzenledi.

Rusya'da Putin'in görev süresi nedeniyle protestolar başladı, System.String[]

Rusya'da yeni anayasa taslağının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden başkan olmasının önünü açması nedeniyle halk meydanlarda protesto gösterileri düzenledi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz Ocak ayında Ulusal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu söylemesinin ardından komisyon kuruldu. Dün Duma'da yeni anayasa taslağı milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. 22 Nisan'da Rusya'da yeni anayasa referandumu yapılması ön görülürken yeni anayasada görev süresinde son dönemindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tekrar devlet başkanlığı adaylığının önü açılmış olacak. Buna karşı Rusya'da muhalefet üyeleri harekete geçerek protesto gösterilerine başladı. Bireysel eylemlerle başlayan protestolarda muhalefet üyeleri ellerine aldıkları dövizlerle Putin'in yeniden adaylığının önünü açan tasarıyı protesto etti. Rus polisler eylemlerin kitleselleşmemesi için yoğun çaba sarf edip bireysel eylem yapanlar hakkında işlem yaptı. Eylemlerin büyük çoğunluğu başkent Moskova'da ve St. Petersburg'da gerçekleştiği görülürken Rus muhalefet partileri sosyal medya hesaplarından protestolara dair fotoğraflar paylaşmaya başlayarak eylemleri Rus kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. - MOSKOVA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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