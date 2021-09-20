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Rusya'da, Putin'in partisi zafer ilan etti - Son Dakika

Rusya'da, Putin'in partisi zafer ilan etti

20.09.2021 15:22
Rusya'da, Putin'in partisi zafer ilan etti, System.String[]

Rusya'da yapılan Duması seçimlerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranı ila zafer ilan ederken, yüzde 19 oy alan ikinci sıradaki Rusya Komünist Partisi sokağa inme kararı aldı.

Rusya'da yapılan Duması seçimlerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranı ila zafer ilan ederken, yüzde 19 oy alan ikinci sıradaki Rusya Komünist Partisi sokağa inme kararı aldı.

Geçtiğimiz 17 Eylül sabahı başlayan ve 110 milyon Rus vatandaşının oy kullanma hakkı bulunduğu Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma seçimleri dün akşam sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra başlayan oy sayımının çıkış anketinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi önce başladı. Seçimlere katılım oranının yüzde 45,15'te kaldığı duyurulurken hala süren oy sayımında Birleşik Rusya Partisi diğer partilerle aradaki farkı açtı.

Öğle saatlerinde sandıkların yüzde 99'unun sayıldığı açıklanırken bu sonuçlara göre, Birleşik Rusya Partisi yüzde 49,82, Rusya Komünist Partisi yüzde 19, Rusya Liberal Demokrat Parti yüzde 7,49 oy aldı. Parlamento seçimlerinde yüzde 5 barajını aşan diğer 2 parti ise yüzde 7,42 oy oranına sahip Adli Rusya ve yüzde 5,36 oy alan Yeni İnsanlar Partisi oldu.

PUTİN'İN PARTİSİ PARLAMENTO ÇOĞUNLUĞUNU SAĞLADI

Kesin olmayan sonuçlara göre, parlamentoda anayasal değişiklik için ihtiyaç olan 300 sandalye hedefine Birleşik Rusya Partisi ulaştı. Partiyi seçimlerin kesinleşmesinden sonra parlamentoda 315 vekilin temsil edecek. Toplam 500 vekilin görev alacağı parlamentoda sayısal üstünlük kurması muhtemel Birleşik Rusya Partisi 199 bölgede en fazla oyu alan parti oldu. Rusya Komünist Partisi ise 9 bölgede seçmenden daha fazla oy alarak lider konuma geçti. Rusya Merkez Seçim Kurulu'nun yakın zamanda resmi sonuçları ilan etmesi beklenirken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm bölgelerde zafer ilan eden parti adayları ile görüşme yapacağını açıkladı.

KOMÜNİST PARTİSİ DESTEKÇİLERİ SOKAĞA İNME KARARI ALDI

Öte yandan, 2016 yılında yapılan parlamento seçimlerinde barajı güçlükle geçen Rusya Komünist Partisi bu seçimlerde büyük bir sıçrama yaparak parlamentoda temsil hakkı bulunan ikinci parti konumuna yükseldi. Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Afonin yaptığı basın toplantısında adaylarının "inançla" seçimleri kazandığını söylerken Rusya'nın 7 bölgesinde yapılan elektronik oylama sistemine de tepki gösterdi. Elektronik oylamada çok sayıda ihlalin kayıtlara geçtiğini savunan Afonin, Rusya Komünist Partisi'nin 7 bölgede uygulanan elektronik oylama sonuçlarını tanımadıklarını ilan etti. Parti lideri Gennady Zyuganov dün akşam yaptığı basın toplantısında partinin önümüzdeki hafta sonunda sokağa çıkmak için yasal başvuruları gerçekleştirdiği duyuruldu. Partinin Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Novikov bugün yaptığı açıklamada başvuruyu resmen yaptıklarını söyleyerek, "Bu ses sokağın sesi, bu ses halkın sesi. Sandıklarda duyurulamayan sesin sokaklarda duyurulması için sadece Moskova değil ülkeni her yerinde protesto gösterileri yapmak için başvurular yaptık" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da, Putin'in partisi zafer ilan etti

Vladimir Putin, Parlamento, Komünist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da, Putin'in partisi zafer ilan etti - Son Dakika


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