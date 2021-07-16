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Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı

16.07.2021 22:20

Rusya'nın Tomsk Bölgesi'nde radardan kaybolduktan bir süre sonra yeri tespit edilen yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Tomsk Bölgesi'nde radardan kaybolduktan bir süre sonra yeri tespit edilen yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'ya bağlı Sibirya'daki içinde toplam 17 kişinin bulunduğu uçak radardan çıkmış, çalışmalar sonucu uçağın radardan kaybolmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra uçağın yeri tespit edilmişti. Ormanlık alana sert iniş yapan uçağın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın sürüklendikten sonra ters döndüğü ve uçakta büyük ölçüde hasar meydana geldiği görüldü.

Kendi imkanlarıyla uçaktan çıkan 2'si çocuk toplam 17 kişinin ise sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından helikopterlerle 70 kilometre uzaklıktaki Kedrovy kentinde bulunan bir hastaneye götürüldüğü bildirildi. Hastanede yapılan ilk incelemelerde yolcuların kazadan hafif sıyrıklar ve kanamalarla kurtulduğu duyurulurken, yolculara yönelik tedbir amaçlı kontrollere devam edildiği aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, pilotlardan Farukh Khasanov'un uçağın havadayken motorlarının arızalandığını ve sert inişe mecbur kaldıklarını söylediğini aktardı. Bakanlık, uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve teknik incelemeler sonrasında uçağın kesin düşüş nedeninin belirleneceğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yine Rusya'da düşen ve toplam 28 kişinin ölümüne yol açan AN-26 tipi uçağı hatırlatarak, özel havacılık şirketlerinin acilen uçak filolarını yenilemesi gerektiğini ifade etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı

Sibirya, Rusya, Uçak, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da radardan kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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