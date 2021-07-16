Rusya'da radardan kaybolan uçaktaki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi - Son Dakika

Rusya'nın Tomsk Bölgesi'nde radardan kaybolan yolcu uçağının yerinin tespit edildiği ve uçaktaki 17 kişinin de sağ olduğu açıklandı.

Rusya'ya bağlı Sibirya'daki içinde toplam 17 kişinin bulunduğu uçak radardan çıkmıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 100 kişi uçağın bulunması için görevlendirilirken Mi-8 tipi havadan uçağın bulunması için çalışma başlattı. Uçağın radardan kaybolmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra uçağın yerinin tespit edildiği öğrenildi. Rus basınının yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, uçağın ormanlık bir alana sert iniş yaptığı ve uçaktaki 2'si çocuk toplam 17 kişinin sağ olduğu aktarıldı. Yolcuların kurtarılması için bölgeye helikopterlerin gönderildiği öğrenilirken, bu kişilerin kısa süre içerisinde tahliye edileceği belirtildi. - MOSKOVA