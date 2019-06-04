Son Dakika Haberleri: Rusya'da Ramazan Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'da Ramazan Bayramı

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.

Rusya'da Ramazan Bayramı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.
Moskova Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı öncesinde özel önlemler alındı.
Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı.
İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.
Namaz öncesinde Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu.
Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1'den canlı yayınlandı.
Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya'da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü 10 ülke bugün bayramı kutluyor Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:26:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da Ramazan Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]