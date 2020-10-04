- Rusya'da rekor korona vakası - Son Dakika

- Rusya'da rekor korona vakası

- Rusya'da rekor korona vakası Rusya'da Mayıs ayından bu yana, günlük en fazla korona virüs vaka sayısı görüldü.

- Rusya'da rekor korona vakası

MOSKOVA - Rusya'da Mayıs ayından bu yana, günlük en fazla korona virüs vaka sayısı görüldü.

Korona virüs vaka sayıları dünya genelinde yeniden yükselişe geçti. Rusya'da 15 Mayıs'tan bu yana günlük en fazla korona virüs vakası görüldü. Bugün açıklanan rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 10 bin 499 korona virüs vakası görüldü. Son 24 saat içerisinde 107 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki korona kaynaklı can kaybı sayısı 21 bin 358'e yükseldi. Korona virüs vaka sayısı ise 1 milyon 215 bin 1 oldu.

Hindistan'dan 75 binden fazla yeni vaka

Hindistan'da son 24 saat içerisinde 75 bin 829 korona virüs vakası kaydedildi. Toplam vaka sayısının 6.5 milyon olduğu ülkede 101 bin 782 kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronadan iyileşenlerin orası ise yüzde 83 olarak açıklandı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı ise ülkede günlük korona virüs vaka sayısını 3 bin 992 olarak açıkladı. Bakanlık, son verilerin son 6 günde görülen en düşük vaka sayısı olduğunu vurguladı.

Güney Kore'de 100'ün altında vakanın görüldüğü dördüncü gün

Güney Kore'de korona virüs sayılarında düşüş gözlendi. 64 yeni vakanın açıklandığı Güney Kore'de, vaka sayısının 100'ün altında kaldığı dördüncü gün olduğu bildirildi.

Meksika'da son 24 saat içerisinde görülen korona virüs vaka sayısı 4 bin 863, can kaybı ise 388 olarak açıklandı. Ülke genelindeki vaka sayısı 757 bin 953'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde korona sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 880 olarak bildirildi.

İngiltere'de vaka sayısı 10 bini geride bıraktı

İngiltere'de günlük korona virüs vaka sayısı 10 bini geçti. Açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 872 korona virüs vakası kaydedildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, korona virüs vaka sayısındaki bu artışın teknik bir sorun nedeniyle bu kadar yüksek olduğu ifade edildi. Cuma günü açıklanan verilere göre, korona virüs vaka sayısı 6 bin 968 olarak açıklanmıştı.

Nepal Başbakanı Oli'nin 3 danışmanı korona oldu

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalandığının açıklanmasının ardından bir haber de Nepal'den geldi. Nepal Başbakanı KP Sharma Oli'nin üç danışmanının korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Danışmanların kendilerini karantinaya aldıkları öğrenildi.

- Rusya'da rekor korona vakası
- Rusya'da rekor korona vakası
- Rusya'da rekor korona vakası
- Rusya'da rekor korona vakası

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rusya'da rekor korona vakası - Son Dakika

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