Rusya'da restoran alev alev yandı - Son Dakika
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Rusya'da restoran alev alev yandı

6 saat önce

Rusya'da 'Golden Pagoda' adlı restoranda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Rusya'da restoran alev alev yandı, System.String[]

Rusya'da 'Golden Pagoda' adlı restoranda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi. Çevredeki evlerde yaşayanlar insanlar camlarını açmamaları konusunda uyarıldı.

Yangın, Rusya'nın Samara kentindeki 'Golden Pagoda' adlı bir restoranda, dün akşam saatlerinde çıktı. Restorandaki müşteri ve çalışanların hızlıca tahliye edilmesiyle can kaybı önlendi. Yetkililer, yangın nedeniyle yayılan yoğun dumandan etkilenmemeleri için çevrede yaşayanlara camlarını açmamaları konusunda uyardı. Yangına müdahalede 100'den fazla itfaiye personeli ve 30 itfaiye aracı kullanıldı. Yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Alevlerin görüntüleri

-Yangını gören kalabalığın toplanması

-Detaylar


İtfaiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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