Rusya'da ringe giren dövüşçüleri güvenlik durdurdu - Son Dakika

Rusya'da Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüleri Magomed Ismailov ve Vladimir Mineev, kendi müsabakaları olmamasına rağmen ringe girerek dövüştü. Dövüşçüleri, güvenlik görevlileri durdurdu.

Başkent Moskova'da düzenlenen Fight Nights Global: Kış Kupası turnuvasında dövüş müsabakalarından birinin sonuçlanmasının ardından ringe giren Mineev, Ismailov'a meydan okudu. Bunun üzerine ringe giren Ismailov ile Mineev arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında ringe diğer kişiler ve güvenlik görevlileri de daldı. Dövüşçüler, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.