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Rusya'da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı - Son Dakika

Rusya'da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı

16.09.2021 15:56
Rusya'da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı, System.String[]

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatının başladığını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatının başladığını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov bir forumda yaptığı açıklamada, en son geliştirilen S-500 hava savunma sisteminin Rus birliklere teslimatının başladığını ifade etti. Borisov, "Çok yakın zamana kadar Rusya, sistemin testlerini tamamladı ve ilk partisini teslim etmeye başladı" dedi.

Savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen ve Prometheus olarak adlandırılan S-500 hava savunma sistemi, uzun ve orta menzilli balistik füzelerin yanı sıra savaş uçaklarını engellemek için tasarlandı.

(İHA)

Rusya'da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı - Son Dakika
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