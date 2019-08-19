Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti
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Rusya'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:02 Kaynak: AA
'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki sabit varlıklara yatırım bu yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara ulaştı. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
tarafından geçen hafta yayınlanan raporda, ülkedeki sabit varlıklara yatırım oranının, bütçe harcamalarındaki düşüş nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde "sıfıra yakın" düzeyde olduğu bildirilmişti.
Ülkenin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
tahminlerine göre Rusya'daki sabit varlıklara yatırımların bu yıl 2018'e göre yüzde 3,1 oranında artması öngörülüyor.
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