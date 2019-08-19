Son Dakika Haberleri: Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti
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Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti

1 saat önce

Rusya'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.

Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti, System.String[]
Rusya'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki sabit varlıklara yatırım bu yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara ulaştı.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan raporda, ülkedeki sabit varlıklara yatırım oranının, bütçe harcamalarındaki düşüş nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde "sıfıra yakın" düzeyde olduğu bildirilmişti.
Ülkenin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre Rusya'daki sabit varlıklara yatırımların bu yıl 2018'e göre yüzde 3,1 oranında artması öngörülüyor.
Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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